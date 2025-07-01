الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزي الأمريكي

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط دعوات متجددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة.

وزاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأمريكية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5 بالمئة، والدنمرك 1.75 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1362.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1110.03 دولار.

(رويترز)