الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في وقت سابق، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3316.29 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3321.60 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين بالمئة أمس إلى 3274.38 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا.

(رويترز)