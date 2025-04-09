الذهب يصعد 1% مع سريان الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع الدولار

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة الأربعاء مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود.

بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 3010.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3026.90 دولار.

وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 104 بالمئة بعد فرض بكين رسوما مضادة على السلع الأمريكية. واتهم الصين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم. ورفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز وتعهدت “بالقتال حتى النهاية”.

ودخلت الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، كما كان مقررا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار”.

وأضاف “بسبب حالة عدم اليقين حيال النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لبلوغ مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه على مدى الأسبوع الماضي”.

وحد من مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائدا، عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات التي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار للأوقية في الثالث من أبريل/ نيسان.

وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المتوقع صدوره في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الخميس.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.84 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.10 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 908.81 دولار.

(رويترز)