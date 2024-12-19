الذهب يعوض خسائر تكبدها بعد تلويح المركزي الأمريكي بإبطاء خفض الفائدة

واشنطن: عوض الذهب اليوم الخميس الخسائر ليلمع مجددا بعد أن هوت الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة متأثرة بإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء محتمل لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2603.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 1.4 بالمئة إلى 2616.40 دولار.

وانخفض الذهب أكثر من اثنين بالمئة الأربعاء عقب قرار المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا، وذلك بعدما أشار البنك إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستكون أبطأ بحلول نهاية 2025 مما دعم الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن قرارات خفض تكاليف الاقتراض تعتمد الآن على تحقيق المزيد من التقدم في تقليص التضخم المرتفع بشكل عنيد.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يترك البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات أمريكية مهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة والتي تصدر في وقت لاحق الخميس، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية التي تصدر غدا الجمعة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “إذا جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، فلن يكون ذلك مفاجأة كبيرة. ولكن في حالة ارتفاعها إلى ثلاثة بالمئة أو أكثر، فقد نشهد بعض الضغوط على الذهب مرة أخرى”.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة تقليل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.40 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 923.94 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 917.25 دولار.

(رويترز)