الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار والأنظار على كلمة لرئيس المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0527 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولارا.

وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس آب أمس الخميس.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس “من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارا”.

وأضاف “من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب”.

(رويترز)