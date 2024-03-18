الذهب يفقد بريقه مع قرب اجتماعات بنوك مركزية وصعود الدولار

واشنطن: انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.

ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 بالمئة، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأوقية.

(رويترز)