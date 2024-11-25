الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

نيويورك: صعدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2721.10 دولار للأوقية.

وأطلقت جماعة حزب الله وابلا كثيفا من الصواريخ على إسرائيل أمس الأحد، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 29 شخصا على الأقل في العاصمة بيروت. ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.

في الوقت نفسه قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، إن روسيا دمرت صاروخين و27 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة.

وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية، وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51 في المئة، أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 31.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.34 في المئة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1017.28 دولار للأوقية.

(رويترز)