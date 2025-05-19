الذهب يقفز بفعل تراجع الدولار وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

واشنطن: قفزت أسعار الذهب الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3223.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3228.70 دولار.

وكان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة الاثنين مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد إن “تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات.

والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 965.23 دولار.

(رويترز)