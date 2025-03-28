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الذهب يلامس قمة غير مسبوقة بدعم إقبال على أصول الملاذ الآمن هربا من أثر الرسوم الجمركية

28 - مارس - 2025

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة، إذ تأججت المخاوف من تنامي حدة الحرب التجارية على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن في المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار.

(رويترز)

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