الذهب يلمع بعد بيانات تعزز رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن دعمت بيانات جديدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

(رويترز)