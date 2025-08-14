الذهب يلمع بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واشنطن: ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الخميس مدعوما من تراجع الدولار وتزايد رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول بعد بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3357.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3406.80 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتالة دوت كوم “تضع الأسواق في اعتبارها احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر. وبالتالي، يتراجع الدولار ويرتفع الذهب وتنخفض عوائد سندات الخزانة أيضا”.

وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/ تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يرى المتعاملون الآن أن خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر/ أيلول صار شبه مؤكد.

وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، منها مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات التجزئة بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي “يخادع” بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1336 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1135.93 دولار.

