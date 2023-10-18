الذهب يلمع مع الإقبال على الملاذ الآمن بعد مجزرة المشفى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار دام في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولارا.

واستشهد نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

(رويترز)