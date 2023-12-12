الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثا عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “قد لا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا جدا في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة. وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب”.

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بحلول مارس/ آذار.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا اجتماعات للسياسة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأوقية.

(رويترز)