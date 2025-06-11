الذهب يلمع وسط ضبابية اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء إذ أثرت حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات وحفزت الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق.

بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 337.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3359.20 دولار.

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل للمضي في الهدنة التجارية وإزالة القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد مفاوضات دامت يومين في لندن. ويسعى الوفدان إلى الحصول على موافقة رئيسي البلدين.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس “نعلم أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لكن إلى أن يوافق ترامب وشي على ذلك، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة، وحالة الغموض هذه تدعم الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم”.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية في أبريل/ نيسان مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية. وعقب المحادثات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.

وخفض البنك الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة قائلا إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “رياحا معاكسة كبيرة” لجميع الاقتصادات تقريبا.

وذكرت مؤسسة إيه إن زد للأبحاث في مذكرة “على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام”.

قد تمنح بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش المستثمرين المزيد من المؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1238.97 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1070.88 دولار.

(رويترز)