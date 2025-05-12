الذهب ينخفض بعد محادثات “إيجابية” بين الصين وأمريكا

واشنطن: تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد انتهاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بمؤشرات إيجابية، الأمر الذي خفف قلق المستثمرين وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3286.86 دولار للأوقية (الأونصة).وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 3291.60 دولار للأوقية.

أنهت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية محفوفة بمخاطر عالية بشكل إيجابي الأحد، وروج مسؤولون أمريكيون “لصفقة” تخفض العجز التجاري الأمريكي، في حين قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى “توافق مهم” واتفقوا على إطلاق منتدى حوار اقتصادي جديد.

وقال خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية إن بيانا مشتركا سيصدر في جنيف الاثنين. وقال نائب وزير التجارة لي تشن قانغ إنه سيتضمن “أخبارا جيدة للعالم”.

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية متبادلة على بعضهما البعض الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه تحوط ضد التقلبات السياسية والاقتصادية، ويزدهر في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.65 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 998.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 980.41 دولار للأوقية.

(رويترز)