الذهب ينخفض بفعل ارتفاع الدولار

تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو أيار عند 1984.19 دولارا أمس الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

(رويترز)