الذهب ينخفض متأثرا بارتفاع الدولار

واشنطن: تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في الأسبوع الماضي، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه “ليس في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة، مما أكد رهانات المستثمرين على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لن تتم قبل يونيو/حزيران.

بينما يرى مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام”، على الرغم من بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع في يناير/كانون الثاني.

أظهر محضر الاجتماع أن معظم صناع القرار في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.

تتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 68 بالمئة للخفض في يونيو/حزيران، وفقا لأداة مراقبة مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفع المستثمرين إلى مبادلة ممتلكاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية.

(رويترز)