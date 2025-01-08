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الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار

منذ 26 دقيقة

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2648.16 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0308 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2662.30 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي “ارتفع مؤشر الدولار على أمل اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة نقدية أقل تقلبا هذا العام، لذا هناك بعض الضعف في أسعار الذهب بشكل عام”.

وزاد الدولار وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت البيانات أمس الثلاثاء إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

(رويترز)

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