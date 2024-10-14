اقتصاد | أسواق

الذهب ينخفض مع صعود الدولار والمتعاملون يترقبون مؤشرات من المركزي الأمريكي

14 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

والمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.20 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1045.87 دولار للأوقية.

(رويترز)

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