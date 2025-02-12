الذهب ينهي ارتفاعا قياسيا قبيل بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي توقعات تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام، فيما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم.

وبحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2895.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى مستوى قياسي عند 2942.70 دولار أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2922.40 دولار.

وقال باول أمس الثلاثاء إن الاقتصاد قوي بوجه عام وإن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة مجددا، لكنه مستعد للإقدام على ذلك إذا انخفض التضخم أو اعترى الضعف سوق العمل.

(رويترز)