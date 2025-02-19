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الذهب يهبط بفعل جني الأرباح وآمال سلام بين روسيا وأوكرانيا

19 - فبراير - 2025

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هبط الذهب اليوم الأربعاء بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قياسية في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء المزيد من المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في الجمهورية السوفيتية السابقة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار.

(رويترز)

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