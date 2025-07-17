الذهب يهبط مع صعود الدولار وتبديد ترامب الغموض بشأن موقفه من رئيس المركزي

واشنطن: تراجعت أسعار الذهب الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “من المستبعد جدا” أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3334.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3340.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز “انخفض الذهب (إلى) 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وقال مصدر لرويترز الأربعاء إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.

غير أن ترامب قال أمس إنه لا يعتزم إقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، وجدد انتقاده لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات استقرارا غير متوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في يونيو حزيران، إذ عوض انخفاض قيمة الخدمات الارتفاع في تكلفة السلع بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وعلى صعيد التجارة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز إن ماروش شفتشوفيتش المفوض التجاري للتكتل توجه إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مضيفا أنه سيلتقي بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 37.87 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1408.85 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1214.53 دولار.

(رويترز)