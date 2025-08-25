الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار

واشنطن: سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين في ظل صعود تدريجي للدولار فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3364.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس/ آب. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3409.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

كان باول قد أشار يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل. وقال إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا وأن القرار لم يحسم بعد.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر/ أيلول مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي إم إي).

ويتجه الذهب إلى الارتفاع في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، مما يُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 38.09 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1356.95 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1119.67 دولار.

(رويترز)