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الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع عودة المخاوف من التضخم في أمريكا

3 - أبريل - 2024

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الأربعاء إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2283.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 2304.20 دولار.

(رويترز)

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