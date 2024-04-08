الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الاثنين مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2354.50 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق… لدرجة أننا نرى قليلا من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي”.

(رويترز)