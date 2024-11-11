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الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أمريكية

11 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: تراجعت أسعار الذهب الاثنين لثاني جلسة على التوالي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد صعوده 0.6 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأوقية.

(رويترز)

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