الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

نيويورك: واصل الذهب صعوده القياسي اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3359.50 دولار.

واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأوقية وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة إلى فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.

وأمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين وضعت الحكومة الأمريكية قيودا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين.

وقفز الذهب بأكثر من 27 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوّط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليظل قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.78 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 969.05 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 في المئة إلى 964.75 دولار.

(رويترز)