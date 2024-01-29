الرأس الأخضر يضاعف جراح المنتخبات العربية بأمم أفريقيا 2023 ويقصي موريتانيا من دور الـ16

أبيدجان: واصل منتخب موريتانيا سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر منتخب موريتانيا صفر / 1 أمام منتخب الرأس الأخضر، اليوم الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب الرأس الأخضر، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) للصعود إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.

في المقابل، ضرب منتخب الرأس الأخضر موعدا في دور الثمانية يوم 3 شباط/فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا، وجنوب أفريقيا، التي تقام غدا الثلاثاء.

وبلغ منتخب الرأس الأخضر، الذي تواجد في أمم أفريقيا للمرة الرابعة، الأدوار الإقصائية للمسابقة عقب تربعه على قمة ترتيب المجموعة الثانية في الدور الأول، إثر فوزه 2 / 1 على غانا و3 / صفر على موزمبيق وتعادله 2 / 2 مع مصر.

في المقابل، اجتاز منتخب موريتانيا مرحلة المجموعات للمرة الأولى، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة القارية.

وحصل المنتخب الموريتاني على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، عقب خسارته صفر / 1 أمام بوركينا فاسو، و2 / 3 أمام أنجولا، فيما حقق انتصارا تاريخيا 1 / صفر على الجزائر في الجولة الثالثة.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب الرأس الأخضر، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق ريان مينديز، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتمر بجوار القائم الأيسر إلى ركنية لم تستغل.

وعاد مينديز لتهديد مرمى موريتانيا من جديد، ، بعدما تلقى تمريرة أمامية في الدقيقة التاسعة، ليسدد كرة ساقطة (لوب)، خلف باباكار نياسي، حارس المرمى الموريتاني، الذي خرج من مرماه دون داع، لكنها ذهبت إلى ركلة مرمى.

بمرور الوقت، بدأ منتخب موريتانيا الدخول لأجواء المباراة، وسنحت لهم أول فرصة للتسجيل في الدقيقة 15 عن طريق محسن بودا، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر.

وتابع تياجو بيبي ركلة ركنية للرأس الأخضر في الدقيقة 25، أبعدها الدفاع الموريتاني بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة من خارج المنطقة، غير أن الكرة ارتطمت في الدفاع لتخرج لركنية لم تسفر عن شيء.

هدأ إيقاع المباراة تماما، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب وسط استحواذ متبادل على الكرة من كلا المنتخبين، قبل أن يهدر مينديز فرصة للرأس الأخضر في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول.

وتلقى مينديز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، داخل المنطقة، لكن الدفاع أبعد الكرة من أمامه في الوقت المناسب، لتصل لأحضان نياسي، وينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف بين المنتخبين.

انطلق الشوط الثاني وسط نشاط هجومي من جانب منتخب الرأس الأخضر، الذي سدد لاعبه جوفاني كابرال تسديدة مباغتة من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 47، كان لها نياسي بالمرصاد.

وسدد ديروي دوارتي من داخل المنطقة في الدقيقة 50، غير أن الكرة اصطدمت في دفاع منتخب موريتانيا، لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن أي جديد.

وجاء أول تهديد من جانب موريتانيا على مرمى الرأس الأخضر في هذا الشوط في الدقيقة 57 عن طريق أبوبكاري كويتا، الذي سدد قذيفة رائعة من ركلة حرة مباشرة، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وأضاع سوليمان آن فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 59، بعدما تلقى تمريرة بينية من عمار سيدي بونا، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن بغرابة شديدة.

عادت المباراة للهدوء من جديد، قبل أن يرتكب جواو باولو، مدافع الرأس الأخضر هفوة في الدقيقة 72، حيث مرر بالخطأ إلى كويتا، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت لأحضان فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر.

وكاد باولو أن يهز الشباك في الدقيقة 75، بعدما تابع ركنية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يسدد جاري رودريجيز قذيفة من على حدود المنطقة في الدقيقة 78، تصدى لها نياسي، الذي ارتدت الكرة منه لتصل إلى كابرال، الذي وضع الكرة بعيدا عن المرمى.

أسرع منتخب الرأس الأخضر من إيقاعه، وتصدى نياسي لضربة رأس من مينديز، الذي تابع ركنية من جهة اليسار في الدقيقة 80.

وجاءت الدقيقة 87 لتشهد حصول منتخب الرأس الأخضر على ركلة جزاء، حيث حاول ياسين الشيخ والي تمرير الكرة برأسه إلى نياسي، لكن استخلصها جيلسون تافاريس، الذي نزل إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، ليراوغ الحارس الموريتاني، الذي اضطر لعرقلته داخل منطقة الجزاء.

وسدد ريان مينديز ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة قوية في منتصف المرمى، فيما ارتمى نياسي في الجهة اليمنى، ليفتتح التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 88.

حاول منتخب موريتانيا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وحصل على ركلة حرة مباشرة قريبة من المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، لينفذ محسن بودا الركلة، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الرأس الأخضر وصعوده لدور الثمانية.

(د ب أ)