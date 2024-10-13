الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يبحث مع ماكرون الأوضاع في لبنان وغزة

طهران: بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوضع في قطاع غزة وفي لبنان، حيث يقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله المدعوم من طهران، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وناقش الرئيسان كيفية تأمين “وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل”، بحسب البيان الذي ذكر أن بزشكيان “طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان على “مسؤولية إيران في دعم تهدئة شاملة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعين للاستقرار الذين يتلقون دعمها”.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الإيراني إن الزعيمين ناقشا كيفية تأمين “وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل”.

وأضاف المكتب أن بزشكيان “طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع دول أوروبية أخرى لإرغام النظام الصهيوني على وضع حد للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في غزة ولبنان”.

خاض جيش الاحتلال الإسرائيلي “معارك مباشرة” مع حزب الله في جنوب لبنان الأحد حيث أعلن للمرة الأولى أسر مقاتل من الحزب. كما يكثف غاراته الجوية على مناطق متفرقة في البلد المجاور.

بدوره، أفاد الحزب اللبناني المدعوم من إيران عن اشتباكات عنيفة “من المسافة صفر” واستهداف “معسكر تدريب” في مدينة حيفا بطائرات مسيّرة.

(وكالات)