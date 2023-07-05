الرئاسة الجزائرية: عفو بمناسبة عيد الاستقلال يشمل “نشطاء متابعين في قضايا السب والشتم”

الجزائر- “القدس العربي”:

أعاد المرسوم الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال، إدراج النشطاء المتابعين في قضايا السب والشتم ضمن قائمة العفو عن المساجين الذي صدر بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف الخامس تموز/يوليو من كل عام.

ويتضمن المرسوم الأول وفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية، إجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسا. وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، حسبها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 145739 مستفيدا. كما استفاد وفق نفس المصدر 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.

واللافت أن جرائم السب والشتم لم تكن مدرجة في العفو الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي بمناسبة عيد الفطر، ما يعني رفع الاستثناء عنهم هذه المرة. وكانت عدة أحزاب، منها حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، قد دعت السلطة بمناسبة عيد الاستقلال للإفراج عما تبقى في السجون من المتابعين في قضايا تعود لفترة الحراك الشعبي أو ما تعلق بها.

ويندرج عادة ضمن “قضايا السب والشتم” وفق تعبير السلطات، ما تقول المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة إنهم “سجناء الرأي” الذين تطالب بالإفراج عنهم، علما أن السلطات تنفي أن يكونوا سجناء رأي وفق ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون عدة مرات. وتقدر أوساط حقوقية عدد هؤلاء المساجين بنحو 250 شخص، لكن ليسوا كلهم متابعين بسبب منشوراتهم على فيسبوك التي تكيف أمام النيابة على أنها جرائم سب وشتم، إذ يوجد من هم متابعون بأخطر من ذلك مثل تهم الإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية وغيرها.

من جانب آخر، وقع الرئيس تبون مرسوما ثانيا يتضمن عفوا على المساجين المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.

ولم يكن العفو الرئاسي مطلقا، فقد تضمن العديد من الاستثناءات التي تتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة.

كما لم يشمل هذا العفو الذي يعد من صميم صلاحيات الرئيس في الدستور، المدانين في قضايا المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.