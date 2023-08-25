الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬تنفي‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬بريغوجين‭ ‬

لندن‭-‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭- ‬ووكالات‭:‬ ‭ ‬نفى‭ ‬الكرملين،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضلوعه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬قالت‭ ‬موسكو‭ ‬إنه‭ ‬أودى‭ ‬بزعيم‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين،‭ ‬وذلك‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬تكهنات‭ ‬باغتياله‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تمرده‭ ‬المسلح‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭.‬

وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وتأكيد‭ ‬السلطات‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬بينهم‭ ‬بريغوجين،‭ ‬أصدر‭ ‬بوتين‭ ‬مرسوما‭ ‬يلزم‭ ‬عناصر‭ ‬المجموعات‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬مثل‭ ‬فاغنر‭ ‬أداء‭ ‬قسم‭ ‬اليمين،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬مسعى‭ ‬لتأطير‭ ‬نشاطهم‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مقر‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: “‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬والوفاة‭ ‬المأساوية‭ ‬للركاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ (…) ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬كذب‭ ‬محض‭”. ‬وأضاف‭: “‬نعلم‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اتجاه‭ ‬يتم‭ ‬التكهن‭ ‬في‭ ‬الغرب‭”‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬

واستبعد‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بوتين‭ ‬ضالعا‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬بريغوجين‭.‬

وقال‭ ‬لوكاشينكو‭ ‬أمس‭: “‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬أصبح‭ ‬محاميا‭ ‬حتى‭ ‬لأخي‭ ‬الأكبر،‭ ‬لكنني‭ ‬أعرف‭ ‬بوتين،‭ ‬هو‭ ‬شخص‭ ‬حكيم‭ ‬وهادئ‭ ‬جدا‭ ‬وحتى‭ ‬بطيء،‭ ‬ويتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬أقل‭ ‬تعقيدا‭”. ‬وتابع‭: “‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أتخيل‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭”.‬

توازيا،‭ ‬وقع‭ ‬بوتين،‭ ‬الجمعة،‭ ‬مرسوما‭ ‬يلزم‭ ‬عناصر‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭. ‬وبات‭ ‬لزاما‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬التعهد‭ ‬بـ‭”‬الإخلاص‭”‬‭ ‬و‭”‬الوفاء‭” ‬لروسيا،‭ ‬و‭”‬الامتثال‭ ‬الصارم‭ ‬لأوامر‭ ‬القادة‭ ‬والمسؤولين‭ (‬الأعلى‭ ‬رتبة‭)”‬،‭ ‬وفق‭ ‬نص‭ ‬المرسوم‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭. ‬ويتعهد‭ ‬العناصر‭ ‬كذلك‭ “‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬الروسي‭ ‬بشكل‭ ‬مقدس‭”‬،‭ ‬و‭”‬الدفاع‭ ‬بشجاعة‭ ‬عن‭ ‬الاستقلال‭ ‬والانتظام‭ ‬الدستوري‭” ‬للبلاد،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭. ‬ويشمل‭ ‬المرسوم‭ ‬الأشخاص‭ ‬المدرجين‭ ‬كمقاتلين‭ ‬متطوعين‭ ‬والذين‭ “‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬الى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭” ‬و‭”‬هيئات‭ ‬وتشكيلات‭ ‬عسكرية‭” ‬أخرى،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأكد‭ ‬الكرملين،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬مصير‭ ‬المجموعة‭. ‬وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭: “‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستقبلها،‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬شيئا‭ ‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬أدري‭”.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬سيتم‭ ‬تعيينه‭ ‬قائدا‭ ‬للمجموعة‭ ‬خلفا‭ ‬لبريغوجين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬اسم‭ ‬أندريه‭ ‬تروشيف،‭ ‬وهو‭ ‬عقيد‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسي‭ ‬فاغنر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مرشحين‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬عسكريون‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬النظامي،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬علاقة‭ ‬وطيدة‭ ‬بالكرملين‭ ‬وأوفياء‭ ‬للرئيس‭.‬

وحسب‭ ‬صحيفة‭ “‬كوميرسانت‭” ‬الروسية،‭ ‬فإن‭ ‬بوتين‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اقترح‭ ‬تروشيف‭ ‬قائدا‭ ‬جديدا‭ ‬لفاغنر،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬تمرد‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬الماضي‭. ‬

وتُعرف‭ ‬وثائق‭ ‬عقوبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭/ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬منصب‭ ‬تروشيف‭ ‬بأنه‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬عمليات‭ ‬فاغنر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ووصفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بأنه‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬في‭ ‬وثيقته‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للمجموعة‭.‬