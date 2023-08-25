الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬تنفي‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬بريغوجين‭ ‬

لندن-«القدس العربي»- ووكالات: نفى الكرملين، أمس الجمعة، ضلوعه في حادث تحطم طائرة قالت موسكو إنه أودى بزعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، وذلك تعليقا على تكهنات باغتياله ردا على تمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية قبل شهرين.
وبعد أقل من 48 ساعة من تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية، الأربعاء، وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، أصدر بوتين مرسوما يلزم عناصر المجموعات غير النظامية مثل فاغنر أداء قسم اليمين، في ما يبدو أنه مسعى لتأطير نشاطهم.
وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة: “هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين (…) كل هذا كذب محض”. وأضاف: “نعلم جيدا في أي اتجاه يتم التكهن في الغرب”، مشددا على أن التحقيق مستمر في الحادثة.
واستبعد الرئيس البيلاروسي أن يكون بوتين ضالعا في مقتل بريغوجين.
وقال لوكاشينكو أمس: “لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك، لن أصبح محاميا حتى لأخي الأكبر، لكنني أعرف بوتين، هو شخص حكيم وهادئ جدا وحتى بطيء، ويتخذ القرارات بشأن قضايا أخرى أقل تعقيدا”. وتابع: “لذلك لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين فعل ذلك”.
توازيا، وقع بوتين، الجمعة، مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء اليمين. وبات لزاما على هؤلاء التعهد بـ”الإخلاص” و”الوفاء” لروسيا، و”الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)”، وفق نص المرسوم المنشور على موقع الحكومة الروسية. ويتعهد العناصر كذلك “احترام الدستور الروسي بشكل مقدس”، و”الدفاع بشجاعة عن الاستقلال والانتظام الدستوري” للبلاد، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم. ويشمل المرسوم الأشخاص المدرجين كمقاتلين متطوعين والذين “يسهمون في تنفيذ المهام الموكلة الى القوات المسلحة الروسية” و”هيئات وتشكيلات عسكرية” أخرى، بما يشمل قوات الدفاع التي تم تشكيلها خلال حرب أوكرانيا.
وأكد الكرملين، الجمعة، أن لا علم له بما سيكون عليه مصير المجموعة. وقال بيسكوف للصحافيين: “في ما يتعلق بمستقبلها، لا يمكنني أن أقول لكم شيئا الآن، لا أدري”.
وفي حين أنه لم يتضح من سيتم تعيينه قائدا للمجموعة خلفا لبريغوجين، إلا أنه تم تداول اسم أندريه تروشيف، وهو عقيد سابق في الجيش الروسي وأحد أبرز مؤسسي فاغنر، إلى جانب مرشحين آخرين بينهم قادة عسكريون يخدمون في الجيش النظامي، أي أن لديهم علاقة وطيدة بالكرملين وأوفياء للرئيس.
وحسب صحيفة “كوميرسانت” الروسية، فإن بوتين كان قد اقترح تروشيف قائدا جديدا لفاغنر، خلال اجتماع مع قادة هذه المجموعة بعد أيام من انتهاء تمرد بريغوجين في يونيو/حزيران الماضي.
وتُعرف وثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 منصب تروشيف بأنه رئيس أركان عمليات فاغنر في سوريا. ووصفه الاتحاد الأوروبي بأنه المدير التنفيذي لمجموعة فاغنر في وثيقته لعام 2021 التي تقول أيضا إنه كان أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة.