الرئاسة السورية ترد على الجدل المثار حول ظهور شقيق الشرع مع “المرسومي”- (تدوينة وفيديو)

دمشق- “القدس العربي”: أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، بيانا اليوم الأحد، أكدت فيه أن جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة.

وأكد البيان أن “جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يتم منح أي شخص وضعا خاصا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها”.

وأشارت الرئاسة إلى أن دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جاءت من الجهة المستضيفة بصفته الشخصية.

ولم يتطرق البيان إلى محمد صالح الذي يشغل منصبا رسميا وهو وزير الثقافة السوري.

و يذكر أن صورة أظهرت وزير الثقافة السوري وشقيق الرئيس السوري مع أحد الشخصيات البارزة في عهد النظام السابق الشيخ فرحان المرسومي، قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.