الرئاسة السورية تعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

دمشق ـ «القدس العربي» : أعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء، عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني «تلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية وبما يضمن تطلعات الشعب السوري».

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، وفق القرار الرئاسي، على أن «ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر».

ووفق الرئاسة، أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.

وأضافت أن اللجنة تقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتة إلى أنّ عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد أحمد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل «لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر» وحلّ مجلس الشعب. وتعهد كذلك بتشكيل «لجنة تحضيرية» لمؤتمر حوار وطني. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

وتعرض «القدس العربي» سيرا عن أعضاء اللجنة:

هند قبوات

ناشطة بارزة تعمل في مجال المجتمع المدني وبناء السلام، ودمشقية من حي باب توما، محامية وحصلت على درجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر في جامعة تافتس في الولايات المتحدة، وتركز على تمكين المرأة السورية والمساهمة في حل النزاعات وبناء الحوار بين الأديان.

وتتولى منصب أستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة جورج ماسون، كما كانت أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث شاركت في تدريب الطلاب في مجال التفاوض. وهي أيضا رئيسة منظمة «تستقل» المختصة بتعليم النساء، وسبق أن شغلت عضوية الهيئة العليا للمفاوضات.

هدى الأتاسي

مهندسة معمارية من حمص، ناشطة في مجال العمل التطوعي والخيري وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وهي عضو مؤسس في شبكة «مدنيون» (تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني وبناء السلام في سوريا). وتشغل منصب مديرة إقليمية في مؤسسة «الدار للوقف» وهي منظمة تعمل في مجال دعم المشاريع الاجتماعية والخيرية في العالم العربي، وتشغل أيضاً منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية. والأتاسي عضو في المجلس السوري الأمريكي، وهي منظمة تهدف إلى دعم المجتمع السوري في الشتات وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات السورية.

حسن الدغيم

باحث في الشؤون الإسلامية من محافظة إدلب، حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية من جامعة دمشق، وعلى دبلوم في الفقه المقارن، يُعرف باهتمامه بدراسة الجماعات الإسلامية.

ضمت امرأتين وخمسة رجال… وأشعلت نقاشاً بين المواطنين

شغل منصب رئيس «هيئة دعاة الثورة» في شمال سوريا، ثم منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف، و‎لديه حضور على منصات التواصل الاجتماعي حيث يشارك بآرائه ومقالاته.

ماهر علوش

كاتب وباحث يهتم بالقضايا الفكرية والسياسية، بما في ذلك الشؤون الإسلامية، وهو من مدينة دمشق. لعب سابقاً دور الوسيط في حل الخلافات داخل «حركة أحرار الشام الإسلامية» وسجين سابق في سجن صيدنايا.

يوسف الهجر

المعروف أيضًا بـ«أبو البراء» من مدينة الشحيل في محافظة دير الزور هو شخصية بارزة وشغل منصب مدير المكتب السياسي في «هيئة تحرير الشام» وكان عضواً في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولاً عن الملف السياسي فيه.

مصطفى الموسى

معروف أيضاً بـ«أبو الحسن الحموي» ويتحدر من بلدة الحمامة بريف جسر الشغور، وحصل على شهادة في الصيدلة من الأردن، عضو في «هيئة تحرير الشام» وانتخب رئيساً لمجلس الشورى العام في حكومة الانقاذ السورية وترأس اللجنة الصحية في مجلس الشورى منذ تشكيله.

محمد مستت

حاصل على دبلوم علوم سياسية ودرس في كلية الهندسة الكهربائية في جامعة حلب وعمل فيها لاحقاً كمدرب في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة لدى جامعة حلب، وهو من «هيئة تحرير الشام، وشغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ، ويتولى مسؤولية مراقبة وتنظيم خدمات الرعاية الصحية في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، ويقوم بإصدار التصريحات المتعلقة بالصحة العامة.

نقاش حام

ما أن أعلن أعضاء اللجنة حتى اشتعل نقاش سوري حام حول طبيعة اللجنة وخلفياتها، وصل إلى درجة التشكيك بنتائجها على خلفية سيطرة لون واحد تقريباً على معظم أعضائها.

علمانيون أو يساريون وجدوا في الأسماء التي ضمتها اللجنة «بداية تبشر بالفشل» لأنها لا تمثل جميع الأطياف السورية لإدارة عملية أحد أبرز أهدافها تشكيل هيئة حكم انتقالية وهيئة عدالة انتقالية وإعلان دستوري. وفي المقابل استغرب نشطاء آخرون محاولات شيطنة أي نشاط تقوم به الحكومة السورية حتى قبل أن تظهر نتائج أي مشروع تتم المباشرة به، متسائلين عن كيل الاتهامات للجنة بأنها من لون واحد ومن جماعة محسوبة على جهة محددة، وهل يريد المنتقدون أن تشكل لجنة ليست مقربة من الإدارة الحالية حتى يرضوا عليها؟ وطالبوا بمنح الإدارة الجديدة وحتى اللجنة التي تم تعيينها، الوقت والفرصة للعمل ومن ثم الحكم على النتائج من دون وضع العصي في العجلات والاعتراض المسبق.