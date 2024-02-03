العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا القصف الأمريكي- (بيان)

بغداد: وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، بإعلان الحداد 3 أيام على أرواح العسكريين والمدنيين الذين راحوا ضحية القصف الأمريكي على عدة مناطق في البلاد.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.

ووفق البيان، “وجه السوداني بإعلان الحداد العام لثلاثة أيام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحما على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الامريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار”.

رئيس الوزراء يوجه بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافةhttps://t.co/8nKsBnN8ec

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وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

وأعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق السبت، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية”، في البلاد.

وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد @USEmbBaghdad pic.twitter.com/J2tdWAyVyf — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 3, 2024

كما أوضحت الحكومة العراقية أن “العدوان أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين”.

الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، حيث حملت واشنطن “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤولية الهجوم الذي وُصف بـ”الأقوى” ضد الولايات المتحدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من كوارث إنسانية وصحية، تشهد المنطقة على وقعها توترات متصاعدة وضربات متبادلة بين إسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا مع جماعات مسلحة داعمة لحركات المقاومة بغزة، متمثلة في “حزب الله” اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، و”المقاومة الإسلامية في العراق” المدعومين من إيران.

(الأناضول)





