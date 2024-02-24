الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تخوض الحرب بدل الولايات المتحدة

إسطنبول: قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل تخوض الحرب ضد شعب بلاده بدل الولايات المتحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو ردينة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، السبت.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة عرقلت عدة قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وأرسلت حاملات طائراتها للبحر المتوسط من أجل إسرائيل.
ودعا أبو ردينة الدول العربية والإسلامية للضغط على الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالبيانات.
وأضاف: “غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. إسرائيل لن تكسب أي حرب ضد الفلسطينيين لدينا إرادة وعزيمة ومقدسات لن نستسلم، ونحن نناضل منذ مئة عام ضد الاحتلال”.
ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية هي اعتداء على المقدسات العربية والإسلامية.
وقال: “تتعرض القدس والمقدسات للعدوان وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”.
كما دعا أبو ردينة العالم للوقوف مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل لكافة فئات الشعب الفلسطيني.
(الأناضول)
والله صدق وحق، فأمريكا هي من زرعت عصابة الشرذمة الصهيونية العام 1948 في قلب فلسطين والقدس و الأقصى المبارك يا مبارك، وهي من تحرس أمن هذه العصابة من أي خطر يتهددها حتى أنها قتلت وشردت ملايين الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕
كتبت اليوم تعليقاً في صحيفة النيويورك تايمس اكدت أن اذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مخلصة لايجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي فعليها أن توافق على قرار من مجلس ألأمن للامم المتحدة يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وان يطالب المجلس بانهاء الاحتلال الاسراءيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشريف. ارجو من القدس العربي وبقية وسائل الإعلام العربية والمنظمات الدولية تأييد هذا الطلب.
الحمد لله…العرب بدؤا يفهموا أن المحتل هم الصليبيين، الصهاينة ما هم إلا يد الصليبيين…إسرائيل تخوض الحرب ضد شعب بلاده بدل الولايات المتحدة.
أتاحت سيطرة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة للصهاينة الوقت للمضي قدماً بمشروعهم الاستعماري لفلسطين.
وطالما بقيت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الوضع الحالي، فإن مشروع الدولة الفلسطينية لن يرى النور من خلال المفاوضات.إنها الحقيقة. !
نحن بحاجة إلى انتفاضة ضد الأمم المتحدة من كل الدول… من أجل التغيير الجذري !
الأمم المتحدة حاليا تعمل فقط لمصلحة الولايات المتحدة .
مع التهديد بالمغادرة إذا لم يحدث شيء !
لقد تاءلمت كثيرا لمشاهدة مقابلة على الأنترنت لمحطة لدولة خليجية لشخص يقول انه يمثل منظمة التحرير الفلسطينية وقال فيها إن كل احداث اوكتوبر الماضي كانت بالاتفاق بين حماس وإسرائيل. وان حماس عميلة لاسراءيل. المعروف أن تلك الدولة الخليجية لها علاقات وثيقة مع اسراءيل وتكره حماس. القضية بالنسبة الى كل انسان ان تحترم تلك المحطات التلفزيونيه ذكاء وفطنة القراء كما ان المطلوب من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبيق ما تدعي به.
اسحبوا الاعتراف بالكيان اعيدوا منظمة التحرير الى الفعل
وقبل ذلك اوقفوا التنسيق الامني اعطاء قوات الامن الاوامر على الاقل بالتصدي لقطعان المستوطنين