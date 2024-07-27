الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية والكونغرس يتحملان مسؤولية المجازر اليومية بحق شعبنا

رام الله: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم السبت إن “الضوء الأخضر الذي حصل عليه نتنياهو من الإدارة الأمريكية جعله يستمر في عدوانه ضد شعبنا وأرضنا، وآخرها المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى من أبناء شعبنا جراء استهداف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح، ومستشفى ميدانيا”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن “هذه المجازر الوحشية تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية والكونجرس اللذان صفقا وأعطيا الدعم السياسي والمالي والسلاح لهذا الاحتلال ليستمر في قصف الأطفال والنساء والشيوخ، لأنه يعلم مسبقا أنه محمي من العقاب، جراء الدعم الأعمى والمنحاز من قبل الجانب الأمريكي، خاصة لقاءاته الأخيرة في الكونجرس”.

وأشار إلى أن “الاحتلال انتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة تؤوي مدنيين عزلا يبحثون على ملاذ آمن، غير موجود بالأساس في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر من العدوان المتواصل، وفي كل مرة يقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين لا نرى سوى بعض الإدانات والاستنكار الذي لن يجبر الاحتلال على وقف عدوانه الدموي”.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ “اجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم اعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري من عدوان على غزة والضفة والقدس”.

( د ب أ )