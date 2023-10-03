الرئاسة الفلسطينية: بدون السيادة والمقدسات لن يكون أمن واستقرار.. والخارجية تحذر من مخطط لفصل الضفة عن غزة

غزة – “القدس العربي”:

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه بدون أن تكون هناك سيادة فلسطينية على الأمن والمقدسات الإسلامية في القدس، لن يكون هناك أمن أو استقرار، وأنذرت من خطورة تصاعد هجمات الاحتلال والمستوطنين على المدينة المحتلة.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها “تشكل منهجاً خطيراً هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها”.

وفي السياق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول التي توفير الحماية لدولة الاحتلال والحصانة من أية عقوبات “المسؤولية المباشرة عن صمتها على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية”.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات “حرب المستوطنين المفتوحة واعتداءاتهم الهمجية” على المواطنين الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم.