الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية “الاستفزازات” في الأقصى

رام الله: نددت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، وحملت إسرائيل مسؤولية “الاستفزازات الخطيرة”.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، وسط توقعات باقتحام مئات آخرين للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى “خراب الهيكل”.

وحذر أبو ردينة “من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستعمرين (المستوطنين) الإرهابيين للمسجد الأقصى المبارك”.

وحمّل الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين”.

وطالب “الإدارة الأمريكية بالتدخل بشكل فوري لإجبار إسرائيل على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخيّ والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية”.

متحدث الرئاسة الفلسطينية اعتبر أن “هذه الاستفزازات تأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأوضح أن “السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل لقضيتنا وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وصباح الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) في تصريح مكتوب، إن “نحو 1600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعتين”.

وفي وقت لاحق قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتوقعت قيام مئات آخرين من المستوطنين باقتحام المسجد في الساعات القادمة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وتزداد أعداد المقتحمين بصورة ملحوظة في أيام المناسبات الدينية اليهودية.

والاثنين، نظم عشرات المستوطنين مسيرة أعلام إسرائيلية في محيط أسوار البلدة القديمة في القدس لهذه المناسبة.

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتتزامن اقتحامات اليوم للمسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)