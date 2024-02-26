الرئاسة الفلسطينية ترفض الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان غزة.. وتؤكد: تهدف لعودة الاحتلال

غزة- “القدس العربي”:

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رفض الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتهجير المدنيين في غزة.

وقال في تصريح صحافي إن هذه الخطة “مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع”.

وأضاف “الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كافة المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأكد أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني يعد “إبادة جماعية”، وقال “الجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها”.

وطالب الإدارة الأمريكية بأن تتحرك بشكل مختلف وجدي لـ”وقف هذا الجنون الإسرائيلي وتتحمل مسؤوليتها بإلزام دولة الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا”.

وقد كشفت تقارير عبرية عن تقديم جيش الاحتلال الإسرائيلي خطّة “لإجلاء” المدنيّين من “مناطق القتال” في غزّة.

وقد أعلن عن ذلك أيضا مكتب الوزراء نتنياهو.

وجاء ذلك بعد أن كانت دولة الاحتلال قد جددت توعدها بشنّ هجوم برّي على مدينة رفح الممتلئة بالنازحين.