سياسة | عربي | سوريا

الرئاسة الفلسطينية تشدد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا

2 - ديسمبر - 2024

نقطة تفتيش للمعارضة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب. 1 ديسمبر 2024. ا ف ب 

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رام الله: أعربت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، عن تضامن دولة فلسطين وشعبها بالكامل مع الشعب السوري، مشددةً على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها، على الحفاظ على أمن واستقرار سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.

وشدد البيان على موقف دولة فلسطين الرسمي بدعم وحدة واستقلال الدول العربية والحفاظ على سيادتها وأمن مواطنيها، بما يدعم الموقف العربي الموحد المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتشن فصائل المعارضة السورية المسلحة، من بينها “هيئة تحرير الشام” وفصائل متحالفة معها، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً واسع النطاق على مواقع ونقاط عسكرية لجيش النظام السوري في حلب وإدلب شمال، وشمال غرب سوريا.

(د ب أ)

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