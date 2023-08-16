الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف “الجنون الإسرائيلي الساعي لتدمير كل شيء”

رام الله طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف “الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء”.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في بيان نشرته وكالة (وفا) الرسمية الفلسطينية إن مواصلة إسرائيل “العبث بالأمن والاستقرار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته وحدها”.

وأضاف أبو ردينة أن “الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، عبر الاستمرار في سياسة اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية”.

وأشار أبو ردينة إلى اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي “مدينتي أريحا ونابلس، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات، وتدمير منازل وممتلكات للمواطنين”.

واعتبر أن الإدارة الأمريكية تعلم جيداً أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية من قتل واجتياح واقتحام للمسجد الأقصى واستيطان وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب “كفيل بتفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، لذلك عليها أن تتدخل وفوراً”.

وتابع “طريق السلام واضح يتمثل في الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وإلا فإن البديل هو المزيد من العنف والتصعيد الذي لا يمكن للمنطقة والعالم تحمل نتائجه الكارثية”.

(وكالات)