الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف “العدوان” الإسرائيلي على غزة ووقف عمليات القتل في الضفة

رام الله/غزة: أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي قالت إنه أدى إلى استشهاد أكثر من 4700 فلسطيني.

وذكرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن ما يجري في غزة “يترافق مع استمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينيا” منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس، أكد في قمة القاهرة الأخيرة “ضرورة وقف العدوان فوراً، والرفض الكامل لأية خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس”.

وأضاف أن “السبب الرئيس لما يجري هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية، وهو الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده الآن”.

(د ب أ)