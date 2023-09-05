الرئاسة الفلسطينية تنتقد الإدارة الأمريكية بعد ساعات من اتصال بلينكن بعباس

غزة – “القدس العربي”:

لم يكد يمضي على اتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي بحث الأوضاع وحالة التوتر القائمة سوى ساعات قليلة، حتى حملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسؤولية عما يجري على الأرض.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رافضا سياسات القتل والاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية “إن أمريكا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل”، وكان يشير إلى استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، وتعمد جيش الاحتلال احداث تدمير كبير في البنية التحتية هناك.

وشدد على ضرورة ان تتدخل الإدارة الأمريكية بـ “شكل فوري” لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي قال إنها “لا تغير شيئا على الأرض”.

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بأن الأوضاع “على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير”.

وفي ذات الوقت أكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن “لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية”.

وجاء الاتصال على وقع تعثر الجهود الأمريكية الرامية لتهدئة الأوضاع الميدانية في المناطق الفلسطينية، بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تضم وزراء متطرفين.

وبسبب تلك السياسات والهجمات الدامية وتواصل الاستيطان، لم تنجح الإدارة الأمريكية في عقد قمة خماسية جديدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركتها هي ومصر والأردن، على غرار ما كان قائما بدايات العام الحالي.