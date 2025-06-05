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الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة وإرهاب المستعمرين و”الفيتو” الأمريكي لن يحقق الأمن لأحد

منذ ساعة واحدة

متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

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رام الله: قال الناطق الرسمي باسم الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس ، إن “استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي ذهب ضحيتها حوالي 55 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، وتصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، وأخرها إحراق منازل وممتلكات المواطنين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، إلى جانب استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد”.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) عن أبو ردينة قوله ، في تصريح اليوم ، إن “السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، هو وقف المجازر اليومية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لوقف المجاعة التي يشاهدها العالم أجمع في غزة، وأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.
وشدد أبو ردينة على أن “المطلوب الآن هو إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف حربها الإجرامية واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، والضغط عليها للامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد “رغبة المجتمع الدولي بأكمله على وقف حرب الإبادة، عوضا عن استخدام الفيتو، الذي تحدى جميع أعضاء مجلس الأمن الذين يمثلون العالم بأسره، الأمر الذي سيشجع الاحتلال على الاستمرار بعدوانه وجرائمه، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا”.
( د ب أ)

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  1. يقول ابن الديرة:
    يونيو 5, 2025 الساعة 2:08 م

    “السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، هو وقف المجازر اليومية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لوقف المجاعة التي يشاهدها العالم أجمع في غزة، وأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.

    ان مش فاهم هل السيد ابو ردينة يقدم نصيحة لاسراءيل ويبين لها وين مصلحتها.”؟
    هل هناك شخص اسرائيلي او فلسطيني سيأخذ ما ورد في الفقرة او البيان محمل الجد.
    ثم دعك من غزة، ماذا عن قرى رام الله (مقر المقاطعة ومكتبك) المستباحة من المستوطنين عدا الجيش الاسرائيلي؟

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