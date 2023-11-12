سياسة | عربي | فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: محاولات إسرائيل فصل غزة عن الضفة مرفوضة وستبوء بالفشل

12 - نوفمبر - 2023

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رام الله: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسؤولية منظمة التحرير.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم الأحد عن أبو ردينة قوله إن المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، مشيرا إلى “أن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد”.

وأضاف أبو ردينة أن “على إسرائيل أن توقف العدوان الذي تمارسه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل فوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة”.

وأكد أن “الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا، إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأكد  أبو ردينة أن “إنهاء الاحتلال هو الذي يحقق الأمن والاستقرار، وأن أي مساع دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائما، وزوال الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومنع استمرار تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها”.

(د ب أ)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 10:41 ص

    هههها ………! و هذا بفضل ” مقاومتك السلمية ” ……؟ ههها

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