القيادة الفلسطينية تعتبر توني بلير شخصية غير مرغوب بها وترفض دخوله إلى أراضي فلسطين

غزة: أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية “محاولات مشبوهة لتكليف (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق) توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة”، معتبرة ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً.
وقالت الرئاسة في بيان “سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله”.
وأضافت “كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه”.
واعتبرت الرئاسة أن توني بلير “يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة”، مؤكدة أن بلير “شخص غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.
وزارة الخارجية الفلسطينية: نتابع أنباء تولي “بلير” إقناع الغرب لاستقبال لاجئين من غزة
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها “تتابع باهتمام كبير” ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي بلير، رئاسة فريق عمل لإقناع دول غربية باستقبال لاجئين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية في بيان: “نتابع باهتمام كبير ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ونأمل ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين”.
وأمس الأحد، ذكرت قناة “12” العبرية (خاصة)، أن إسرائيل تعتزم تعيين بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقالت القناة إنّ “بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة الأمر”.
وقالت الخارجية الفلسطينية: “إن صحت وصدقت الأخبار، فإن هذا العمل معاد للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومعاد للإنسانية”.
وشددت على “محاسبة من يقوم به (تهجير الفلسطينيين) أو يشارك فيه”.
وأشارت الخارجية إلى أنها “ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على كافة المستويات الشعبية والحزبية والرسمية وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول”.
وأوضحت القناة أنه “وخلال الاجتماعات.. طُرحت فكرة أنّ يكون بلير وسيطًا بين إسرائيل ودول غربية، بشأنّ قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وفيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية، أكدت الفصائل الفلسطينية والسلطة الوطنية والقاهرة مرارا “رفضها مخططات التهجير”.
وفي السياق، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة “جيروزليم بوست” ما أوردته القناة “12”.
وقال المصدر إن “الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة”.
وتابع: “لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدًا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اقترح النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون، قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.
وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، قال دانون إن “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)”.
وأضاف: “يجب علينا تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك”.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها”.
ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. (وكالات)
لا تزال يداه ملطختين بدماء العراقيين الأبرياء ! مكانه في السجن
الحكومات الإنجليزية مسؤولون عن الفوضى في الشرق الأوسط .
هل ستستمر الجامعة العربية في النوم؟
عملاء الصهاينة، الجميع يعرف ذلك…ولكن القليل من الكرامة !
ثم هل يحق المنافسة بين الصين أو أمريكا، أم لا؟!
أو هل يحق إلى (العراق) أن يعمل على إكمال مبادرة طرق وحزام الحرير في أتمتة أي دولة بداية من عمود الكهرباء، من خلال مشروع (طريق التنمية)، أم لا؟!
بمعنى آخر، الإعلان عن مدينة الجواهري من جهة
https://youtu.be/nFsv-gUEOxw?si=Tz_pbUs3EsUr0_sA
وسؤال جورج قرداحي إلى رئيس الوزراء، عن الفساد، وكيف تم محاربته، في إدارة وحوكمة عملية تأسيس وتنفيذ هذه المدن، في العراق؟!
بالإضافة إلى أسلوب الحوار، مع رجال الأعمال الأجانب
https://youtu.be/Y8NFf5b4T-E?si=ObraiogYdOzKDgGv
من أجل استقطاب أهل الإنتاج والإستثمار إلى مشروع طريق التنمية (العراقي)، كمنافس أم كمكّمل إلى مبادرة طرق وحزام الحرير (الصيني) من أجل أتمتة إدارة وحوكمة الدولة بداية من عمود الكهرباء؟!
ومدينة الجواهري، هي نموذج لهذا النظام، كإستثمار (صيني) تم ترسيته على (الدولة/الشركات) الصينية، أليس في ذلك أي شيء من (الشفاعة/المحسوبية) أو الرشوة أو الفساد أو الغش، أم لا؟!
هناك فرق شاسع بين تفكير وزاوية رؤية هذا الفنان (اليهودي)
https://twitter.com/abierkhatib/status/1739610945167483144
وبين زاوية رؤية السياسي (اليهودي) تحت عنوان (نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل- (فيديو) https://www.alquds.co.uk/?p=328164
لأن أهل حماس، مفهوم التضحية لديهم، صناعة الموت، لصناعة الحياة، لغيره أو معنى ثقافة النحن، في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، ضد (الظلم) من أهل أي سلطة إدارة وحوكمة في أي نظام أو دولة، على أرض الواقع،
ولذلك يا جامعة الدول العربية، لماذا (حلال) في سوريا، (حرام) في فلسطين، أليس هناك أي تناقض قانوني، أم لا؟!
هو إضافة إلى ما ورد تحت عنوان (فلسطين وسوريا: تهافت التنابذ بين المظلوميات) https://www.alquds.co.uk/?p=3281438
عن الأمل والتغيير، لاحظ هذا القطار الصيني بدون سكك في الشارع يا حبيبنا وحبيب ومستشار السلطنة، هدية أو تعريف بهذه التقنية الجديدة، من الشيخ عارف مخيمر (العراق)،
حاتم الطائي يكتب:*الأمل والتغيير*
https://alroya.om/p/336581
من أجل دفع ما وقعنا على تسويقه، في تايبيه، عاصمة تايوان، أنا وأنت وخالد (الصيني)، من شبكة طرق وسكك، حول شبه جزيرة العرب، مع ربط من الشمال من خلال (نيوم)، ومن الجنوب (بن لادن) لربط شبه جزيرة العرب مع أفريقيا، كتكملة أم منافس إلى المشروع (الصيني).
لا أعلم هل ستسمح جريدة القدس العربي، بزاوية رؤية مختلفة، وتنشره من ضمن التعليقات، أم لا؟!
لأن السؤال بالنسبة لي: هل لغة من يؤمن بوجود خالق، ومن هو ذا الخالق، وفي أي دين، من صاغ أو قبل تمرير بحجة (الحياد)، هذا العنوان (الأمم المتحدة: كوارث من صنع الإنسان وأخرى من غضب الطبيعة) https://www.alquds.co.uk/?p=3281361
لأن من الواضح أي نظام أو قانون أو ثقافة في الأمم المتحدة، أو عند الموظف فيها، مثل صاحب المقال،
ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت لا تعترف بوجود خالق، أو تبحث عن عدالة أو سعادة،
بل تبحث عن تنفيذ سيطرة مجلس الأمن على الكرة الأرضية، من أجل مصلحة مشروع مارشال، لإعادة الإعمار،
عملية طرد أو إبدال (تايوان) الصين الوطنية، بدولة الصين الشعبية، مع حق النقض/الفيتو، لتصبح (تايوان) مثل (فلسطين)، عضو غير معترف به، ألغت مفهوم الحق والحقوق أو العدالة، بشكل عملي، كما هو حال إصدار شهادة ميلاد الكيان الصهيوني، بلا حتى استيفاء شروط العضوية، بعمل دستور لتحديد حدود الدولة أولا، على أرض الواقع، أليس كذلك، أم لا؟!
هذا ثعلب السياسة البريطانية يحقد على العرب والمسلمين
بدل ان يكون مكانه ظلمة اسوء السجون مع توأمه في الحقارة و الاجرام جورج بوش الصغير ، يستقبل في أفخم القصور العربية بالذات و يدفع له نظير خدماته الاجرامية بأعلى الأسعار و تتضخم ثروته السحت المخضبة بدماء الابرياء .
تخيلوا واحد من احقر الشخصيات السياسية و اكثرها اجراماً وكذباً في نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحالي! و يعمل بعد تقاعده مستشارا لبعض حكامنا و لأعداء الامة في ذات الوقت ،فما المتوقع من أفعالهم و ما المتوقع ان تكون النتائج؟!
لقد اثبتت احداث غزة الأخيرة ،ان ألد اعداء الشعوب العربية و مقاومتها الباسلة هي منظومة الحكم عندنا و من يشغلهم و يوجههم امثال هذا الكذاب الأشر ، فقد ثبت انه و من خلفه هم من يشغلون الذين لدينا و ليس العكس و هو و من خلفه يقبضون الثمن وليس العكس.