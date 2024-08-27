الرئاسيات الجزائرية: تنافس بين المترشحين على زيادة عدد الولايات وسط تساؤلات عن تكلفتها

الجزائر ـ”القدس العربي”:

طغت مسائل التنمية والقضايا المرتبطة بالتقسيم الإداري وسد الفوارق بين المناطق، على خطابات المترشحين الثلاثة للانتخابات الجزائرية، في سعي منهم لاستمالة الناخبين لبرامجهم خلال الحملة الانتخابية الجارية حاليا.

ويأتي التركيز من المترشحين على هذا المسائل، لإدراكهم مدى اهتمام الجزائريين بالتقسيم الإداري لأسباب متعددة ذات طابع تنموي وحتى اجتماعي وتاريخي، فبعض المدن في الجزائر يمتعض سكانها إلى اليوم من عدم تحويلها لولاية (محافظة) وإبقائها تابعة لولايات أخرى، وهو ما يجعل هذا الموضوع مادة مناسبة لمغازلة أصوات الناخبين.

وفي تصريحاته، أكد مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، أن برنامجه الانتخابي يقترح فرصا جديدة للتنمية من خلال تجسيد الإصلاح الإداري وترقية منظومة الجماعات المحلية. وأكد أنه سيسعى في حال انتخابه، إلى “دعم المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية وتوسيع صلاحياتها وكذا تكريس استقلالية تسيير المجالس الشعبية البلدية والولائية مع الحرص على التوزيع العادل للموارد الجبائية بين المركزي والمحلي”. وفي هذا السياق، تحدث حساني شريف في إحدى تجمعاته عن استعداده لرفع عدد الولايات إلى 100 أو 200 ولاية ببلديات لا تتعدى 10 في كل ولاية، في حال فاز بالرئاسيات.

الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، فبعث برسالة عبر مدير حملته الانتخابية (ووزير الداخلية) إبراهيم مراد، بأنه سيجري تقسيما إداريا جديدا سيرفع من خلال عدد الولايات إلى 100

أما الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، فبعث برسالة عبر مدير حملته الانتخابية إبراهيم مراد، بأنه سيجري تقسيما إداريا جديدا سيرفع من خلال عدد الولايات إلى 100. ومراد هو وزير الداخلية حاليا الموجود في حالة عطلة لضرورات الحملة الانتخابية، ما يعطي كلامه بحكم المنصب مصداقية أكبر. وخلال العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، ارتفع عدد الولايات في الجزائر من 48 إلى 58 مع إنشاء عدة ولايات منتدبة ستتطور لاحقا لتصبح ولايات.

ومن المسائل الأخرى التي يسود حولها شبه إجماع بين المرشحين، هي إلغاء وجود “الدائرة” من التسيير المحلي. والدائرة هي وحدة تابعة للولاية، تقوم على التعيين وليس الانتخاب، وهي تهمين بشكل كبير على تسيير البلديات التابعة لها وبالتالي التحكم في المنتخبين المحليين وهو ما تراه الكثير من الأحزاب اعتداء على صلاحيات المنتخبين وتطالب بإعادة النظر تماما في قانون البلدية والولاية الذي ينظم العلاقة بين المسؤولين المعينين والمنتخبين.

وأكد مرشح حركة مجتمع السلم في هذا الشأن على ضرورة إصلاح منظومة القانون الإداري، مبرزا أن “رؤيته تقوم على الاستغناء الدائرة”. وأشار المتحدث إلى أن “البيروقراطية في الدوائر عرقلت العمل في البلديات من خلال توقيف المداولات والضغط على المنتخبين.

وعلى نفس المنوال، ذكر إبراهيم مراد ممثل الرئيس المرشح، في رده حول إمكانية إلغاء الدائرة، أن المسار الذي تعتمده السلطات حاليا يسير في هذا الاتجاه من خلال جعل مركز القرار في البلديات وجعل كل الوثائق تستخرج منها وتدعيمها بكل وسائل الرقمنة، وهو ما يلغي عمليا دور الدائرة. وأبرز مراد أن منصب رئيس الدائرة قد يلحق بديوان الوالي ليكون منسق بين مجموعة من البلديات وهو ما يرجح فرضية إلغاء الدائرة، حسبه. ويعدّ هذا التطور لافتا في تفكير السلطة التي ظلت تتشبث بالدائرة باعتبارها إحدى وسائل التحكم المتقدمة في التسيير المحلي.

ولا يشذ يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية عن هذه القاعدة، فهو يطرح في برنامجه إصلاحا جذريا للجماعات المحلية بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية، متعهدا بمنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة. وأكد في هذا المحور، التزامه بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية مع إنشاء ولايات وبلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني.

تبقى هذه التعهدات انتخابية محضة، إذ تصطدم الرغبة في زيادة عدد الولايات بالكلفة الباهظة لذلك في ميزانية الدولة، خاصة مع العجز المسجل والذي يفوق 40 مليار دولار

وفي تجمعاته، يقدم أوشيش تعهدات بإرساء “نظام اقتصادي متوازن”، مع منح الكفاءات الوطنية “الفرصة في المبادرة والاستثمار”. ويؤكد العمل على “محاربة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب “، مع الأخذ بعين الاعتبار “خصوصيات ومؤهلات كل منطقة” إلى جانب “مراجعة الأجور والرفع من قيمة المنح الموجهة للفئات الهشة”. كما يقترح “تخصيص نسبة من الجباية البترولية لتمويل صندوق يتكفل بالاستثمار في المشاريع الكبرى من أجل خلق مناصب العمل”.

ورغم كل ما يقال، تبقى هذه التعهدات انتخابية محضة، إذ تصطدم الرغبة في زيادة عدد الولايات بالكلفة الباهظة لذلك في ميزانية الدولة، خاصة مع العجز المسجل والذي يفوق 40 مليار دولار. وتلتهم ميزانية التسيير في الجزائر مبالغ طائلة تصل إلى ما يعادل 60 مليار دولار سنويا بالعملة المحلية. ويؤكد اقتصاديون في هذا السياق، أن التقسيم الإداري في حال لم يراع منطقا اقتصاديا تكون من خلاله البلديات مكتفية بمواردها دون الحاجة للسلطة المركزية، فإنه سيمثل عبئا بيروقراطيا فضلا عن التهامه ميزانيات الأولى بها أن تذهب لمجالات التنمية والاستثمار.