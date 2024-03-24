الرئاسيات المسبقة في الجزائر: مواقف متوجسة للمعارضة وتطمينات في الإعلام الرسمي

الجزائر- “القدس العربي”:

لا يزال خبر الرئاسيات المسبقة في الجزائر، يثير ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، خاصة من جانب شخصيات معارضة عبّرت تارة عن قلقها وتارة أخرى عن استغرابها للقرار المفاجئ، في وقت حاول الإعلام الرسمي بث تطمينات، عبر التأكيد على أن الدوافع تقنية بالأساس تتعلق بالعودة إلى الرزنامة الانتخابية الطبيعية التي تأثرت بفعل الحراك الشعبي.

وفي أول موقف لها، أبدت زبيدة عسول التي أعلنت سابقا ترشحها للرئاسيات، تحفظات على القرار في شكل أسئلة طرحتها حول دوافعه السياسية ومبرراته الدستورية، وتساءلت في تصريح صحافي لها إن كان ممكنا استنادا لنص وروح الدستور، وخاصة الفقرة 11 من المادة 91، أن نتحدث عن انتخابات مسبقة قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات؟”.

ولاحظت السياسية المعارضة كيف أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت بعد 24 ساعة الأسباب التي تكون وراء هذا القرار، بينما كانت نفس الوكالة قد أعلنت في 27 شباط/ فبراير، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها احتراما للدستور والشعب صاحب السيادة الوحيد.

وعلقت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي بتساؤل آخر يقول “ما هو الحدث الرئيسي الذي أدّى لهذا التغيير أليس من حق الشعب أن يعرف الدوافع الحقيقية التي تبرر هذا القرار؟”.

من جانبه، أظهر عثمان معزوز رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قلق حزبه المعارض من تداعيات الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة. وذكر في منشور له على “فيسبوك”، أن الدوافع العميقة وراء هذا القرار الذي يسبق الانتخابات “تعزز قناعتنا بأن المناخ العام لم يكن ولا يزال مناسبًا للتحضير الهادئ للانتخابات الرئاسية القادمة”.

وما يوحي بذلك حسبه “سرعة تحديد جدول زمني جديد للانتخابات، خاصة وأن أي قوة سياسية لم يتم إشراكها أو استشارتها رسميًا في القرار”.

وأضاف معزوز أن الأرسيدي، الذي “يؤمن إيمانًا راسخًا بفتح حوار مثمر وبناء لخلق ظروف طبيعية لممارسة السياسة مثل إطلاق سراح سجناء الرأي، وفتح المجال السياسي والإعلامي، يبدي تساؤله وقلقه من تداعيات مثل هذا الإعلان”.

واعتبر أن هذا القرار، دون استباق المستقبل، يتجاهل واقع وتعقيد الوضع، وهو يشبه وفق ما قال “مرورا بالقوة” لا نعرف حتى الآن أسبابه ناهيك عن أصحابه.

عكس ذلك، استقبل حزب العمال القرار بنبرة هادئة. وأكد في بيان أنه يرفض الانخراط في تفسيرات أو تكهنات من شأنها نشر الارتباك وعدم اليقين مع احترامه لرأي كل شخص. وأكد الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أنه “لا يمكنه تجاهل مثل هذا الموعد الانتخابي المهم، من ناحية، لأنه يتعلق بمصير البلاد، ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى السياق العالمي المليء بالمخاطر للبشرية والدول والشعوب، والتي تأكدت آثارها المدمرة في منطقة الساحل. وأضاف في هذا السياق، أنه “اتضح بوضوح أن بلادنا مستهدفة بشكل مباشر في استقرارها ووحدتها بسبب المشاريع الصهيونية التي تخطط لتفكيك المنطقة بأكملها”.

وفي ظل الانتقادات التي طالت القرار خاصة من ناحية الشكل بسبب عدم ذكر مبرراته وأسبابه، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا اعترفت فيه بأن إعلان الرئيس “أثار ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع”، وفق ما ذكرت.

وقالت إن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، فقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية، وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.

وبالتالي، أضافت، فإن “إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج من أزمة. فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها”. لذلك، فإن “الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار، أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي”.

أما المغزى الثاني وفق الوكالة، هو “العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية”. ويدل هذا الإعلان، حسبها على أن “رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال، بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة، لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية. فالكلام حر والتكهنات مجانية”، تقول الوكالة التي تعبر عن الخط الرسمي.

أما المغزى الثالث، فيتمثل وفق نفس المصدر في الحسابات الجيوسياسية، فالتهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث انه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، “يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا”، تقول الوكالة.