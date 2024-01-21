“الرئاسي” اليمني يجدد التزامه “بانتظام دفع رواتب الموظفين” والحكومة تحذر من “عمليات تحشيد للمقاتلين” وتصعيد في 4 محافظات 

عدن – “القدس العربي”:

جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في اجتماعه اليوم الأحد بالرياض، التزامه في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإيرادات العامة في ظل التدهور المستمر لقيمة العملة وتراجع الايرادات، وذلك غداة تحذير الحكومة المعترف بها مما اعتبرته تحشيد وتصعيد الحوثيين في أربع محافظات.

ووفقًا لمصادر رسمية، فقد ناقش مجلس القيادة في اجتماعه برئاسة رشاد العليمي “تطورات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية”.

وجدد المجلس “التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإيرادات العامة والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة”.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس استعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، محذرًا من مغبة ما اعتبره “التصعيد الحربي للمليشيات الحوثية على مختلف الجبهات”، “ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية”.

وأشاد المجلس بما اعتبره “الجهوزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري”.

ووجه المجلس، “الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها حذرت، السبت، مما أسمته التصعيد “المتواصل للحوثيين خلال الجمعة والخميس في محافظات (تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة)، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر”.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قوله إن الحوثيين “أقدموا على شن هجوم على مواقع الجيش الوطني في وادي حنش بالجبهة الغربية لمدينة تعز تم التصدي له، كما قاموا بمهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمة شرق محافظة الجوف، وحاولوا التقدم إلى مواقع (الحرباء، وبرق الأثماد، والقذاميل، والفراس) قبل أن يتراجعوا على وقع ضربات أبطال الجيش بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

وأضاف الارياني “قوات العمالقة في محافظة شبوة تصدت لهجوم شنته مليشيا الحوثيين على مواقعها في جبهة القويم بمديرية بيحان، كما قصفت عناصر المليشيا المتمركزة في منطقة خارم جنوب مديرية دمت بمحافظة الضالع بقذائف المدفعية قرية الجروف بمنطقة مريس سقطت إحداها على منزل المواطن أحمد راشد ما أدى إلى أضرار مادية، كما أسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيا في مديريتي ميدي وحيران شمالي غرب محافظة حجة”.

ودعا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب”.