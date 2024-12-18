الرئيسان المصري والإندونيسي يؤكدان أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة- (تدوينة)

القاهرة: أكد الرئيسان المصري والإندونيسي عبد الفتاح السيسي وبرابوو سوبيانتو، الأربعاء، على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون أي قيود.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، الأربعاء، رئيس إندونيسيا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وذكر المتحدث، في بيان نشرته صفحة الرئاسة بصفحتها على فيسبوك، أن الرئيس المصري أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مشيدا بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، حيث أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره لمصر، قيادة وشعبا، على الفرص التعليمية التي أتيحت للطلاب الإندونيسيين على مدار السنوات الماضية في الجامعات المصرية وبالأخص جامعة الأزهر الشريف، وما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع الإندونيسي ومساهمته في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة، معربا عن استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر.

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للجهود التي بذلت في مصر لإنشاء بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، فضلا عن إمكانية النظر في إقامة شراكات لتوطين بعض الصناعات.

وأشار المتحدث إلى أن الطرفين تناولا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، وشددا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات الشرعية الدولية.

وعبر الرئيسان على أهمية عودة الاستقرار إلى كل من سوريا ولبنان، وضرورة احترام سيادتهما ووحدة وسلامة أراضيهما.

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن عميق تقديره لمصر، مؤكدا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب الإندونيسي للشعب المصري وللعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدا بالدور التاريخي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

(د ب أ)